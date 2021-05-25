【智慧出行】汽車科技研發中心成立自動駕駛聯盟　推動本地智慧出行發展

▲ 生產力局轄下機構汽車科技研發中心（APAS）宣布成立「自動駕駛聯盟」。（生產力局提供圖片）

生產力局轄下機構汽車科技研發中心（APAS）今天舉行「APAS智慧出行高峰會：5G新機遇」，探討5G技術在智慧交通的最新發展及商機，同場宣布成立「自動駕駛聯盟」（Autonomous Driving Alliance），推動香港智慧出行發展。

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由汽車科技研發中心牽頭，與政府部門、汽車及電訊業界、相關協會、研發中心和大學等逾30家公私營機構攜手成立「自動駕駛聯盟」，旨在透過促進「官、產、學、研」界別合作和交流最新技術、市場趨勢和標準及規範，推動香港自動駕駛技術發展，加強業界互動並加快相關研發於本地落實和應用。

另外，APAS與冠忠巴士集團有限公司簽署諒解備忘錄，在研發、應用和操作自動駕駛技術方面展開合作項目，促進自動駕駛穿梭巴士服務，期望將來能為香港市民提供更智能和便利的出行解決方案，提升服務體驗。

生產力局主席林宣武表示，在智慧城市的建設中，智慧出行是核心之一，隨著5G網絡在香港逐步落實，為本地發展自動駕駛奠下重要的技術基礎，故聯繫各界成立聯盟加速自動駕駛發展。同時讓本地企業充分掌握國家《十四五規劃》和粵港澳大灣區的發展大勢和新機遇，實現香港邁向國際創科中心的願景。

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責任編輯：朱悅瀅