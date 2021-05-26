  • 30°C
香港時間 : 2021526日 (三) 09:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】十大租金最平地區 熱門移居城市亦上榜

環球社會熱點 09:05 2021/05/26

分享：

英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為港人熱門話題。英國物業網站Zoopla公布當地季度租賃市場報告，顯示英國租金有回落跡象，其中港人最愛移民地區大曼徹斯特，威根地區更被列為英國租金最相宜的地方之一。

英國房地產網站整合英國租金數據，當中深受港人歡迎的大曼徹斯特都會郡，威根（Wigan）地區租金增幅屬英國最高，按季上升8%，其次為羅奇代爾（Rochdale），租金按季增長7.8%。

雖然威根的租金增幅顯著，但當地房屋租金仍處於低位，在英國首10個租金最便宜的地區之中排名第七，當地平均租金佔家庭收入比例約20.2%。

至於英國租金最便宜的地區為伯恩利（Burnley），當地租金佔家庭收入比例16.3%、其次為赫爾（Hull）、格里姆斯比（Grimsby）、布力般（Blackburn）及巴恩斯利（Barnsley），租金分別佔家庭收入比例少於20%。

  英國租金最便宜的十大地區  
排名 地區 租金佔家庭收入比例(%)
1 伯恩利（Burnley） 16.3
2 赫爾（Hull） 18.7
3 格里姆斯比（Grimsby） 19.2
4 布力般（Blackburn） 19.3
5 巴恩斯利（Barnsley） 20
6 斯托克（Stoke） 20.1
7 威根（Wigan） 20.2
8 布拉福（Bradford） 20.4
9 米杜士堡（Middlesbrough） 20.5
10 森德蘭（Sunderland） 20.6

Zoopla報告指，新冠肺炎疫情下，市場對辦公室需求減少，旅遊業停頓亦對英國主要城市的租賃市場最受影響。受影響的城市包括倫敦、曼徹斯特、利茲及愛丁堡中部，當地租金增長明顯放緩。此外，新冠肺炎使民眾更渴求戶外生活空間，租客傾向尋找帶戶外花園的單位比例較去年疫情發生前增加一倍。

Zoopla研究主管吉爾摩（Gráinne Gilmore）表示，預料租賃物業供應有限，加上英國整體租賃需求持續上升，料支撐當地租金持續增長。雖然政府延長「​印花稅假期」來吸引國民置業，但認為目前經濟前景不明朗，民眾仍會傾向租住單位。

吉爾摩續指，隨著政府全面解除封城措施，重啟經濟活動，相信夏天租賃需求會持續增長，整體租金會由跌轉升。他舉例指，倫敦租金按年回落9.4%，但當地租金目前已出現上升跡象，並逐步恢復至疫情爆發前水平。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【BNO移民英國】OECD倡加遺產稅 應對貧富懸殊
2021/05/14
【BNO移民英國】OECD倡加遺產稅 應對貧富懸殊
【BNO移民英國】有工無人做 邊行最等人用？
2021/05/18
【BNO移民英國】有工無人做 邊行最等人用？
【BNO移民英國】業主換鎖趕租霸遭罰款 涉非法驅逐
2021/05/19
【BNO移民英國】業主換鎖趕租霸遭罰款 涉非法驅逐
【BNO移民英國】臨床實證空污嚴重 促加強減少排廢
2021/05/19
【BNO移民英國】臨床實證空污嚴重 促加強減少排廢
【BNO移民英國】著名餐廳人手短缺 2.2萬獎金尋新人
今日
【BNO移民英國】著名餐廳人手短缺 2.2萬獎金尋新人

你可能感興趣

【BNO移民英國】OECD倡加遺產稅 應對貧富懸殊
08:13 2021/05/14
【BNO移民英國】OECD倡加遺產稅 應對貧富懸殊
【BNO移民英國】有工無人做 邊行最等人用？
09:05 2021/05/18
【BNO移民英國】有工無人做 邊行最等人用？
【BNO移民英國】業主換鎖趕租霸遭罰款 涉非法驅逐
14:44 2021/05/19
【BNO移民英國】業主換鎖趕租霸遭罰款 涉非法驅逐
網絡熱話 物業出租 移民 英國 曼徹斯特 物業 低水

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間09:00）