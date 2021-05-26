【BNO移民英國】十大租金最平地區 熱門移居城市亦上榜

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間09:00）
英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為港人熱門話題。英國物業網站Zoopla公布當地季度租賃市場報告，顯示英國租金有回落跡象，其中港人最愛移民地區大曼徹斯特，威根地區更被列為英國租金最相宜的地方之一。
英國房地產網站整合英國租金數據，當中深受港人歡迎的大曼徹斯特都會郡，威根（Wigan）地區租金增幅屬英國最高，按季上升8%，其次為羅奇代爾（Rochdale），租金按季增長7.8%。
雖然威根的租金增幅顯著，但當地房屋租金仍處於低位，在英國首10個租金最便宜的地區之中排名第七，當地平均租金佔家庭收入比例約20.2%。
至於英國租金最便宜的地區為伯恩利（Burnley），當地租金佔家庭收入比例16.3%、其次為赫爾（Hull）、格里姆斯比（Grimsby）、布力般（Blackburn）及巴恩斯利（Barnsley），租金分別佔家庭收入比例少於20%。
|英國租金最便宜的十大地區
|排名
|地區
|租金佔家庭收入比例(%)
|1
|伯恩利（Burnley）
|16.3
|2
|赫爾（Hull）
|18.7
|3
|格里姆斯比（Grimsby）
|19.2
|4
|布力般（Blackburn）
|19.3
|5
|巴恩斯利（Barnsley）
|20
|6
|斯托克（Stoke）
|20.1
|7
|威根（Wigan）
|20.2
|8
|布拉福（Bradford）
|20.4
|9
|米杜士堡（Middlesbrough）
|20.5
|10
|森德蘭（Sunderland）
|20.6
Zoopla報告指，新冠肺炎疫情下，市場對辦公室需求減少，旅遊業停頓亦對英國主要城市的租賃市場最受影響。受影響的城市包括倫敦、曼徹斯特、利茲及愛丁堡中部，當地租金增長明顯放緩。此外，新冠肺炎使民眾更渴求戶外生活空間，租客傾向尋找帶戶外花園的單位比例較去年疫情發生前增加一倍。
Zoopla研究主管吉爾摩（Gráinne Gilmore）表示，預料租賃物業供應有限，加上英國整體租賃需求持續上升，料支撐當地租金持續增長。雖然政府延長「印花稅假期」來吸引國民置業，但認為目前經濟前景不明朗，民眾仍會傾向租住單位。
吉爾摩續指，隨著政府全面解除封城措施，重啟經濟活動，相信夏天租賃需求會持續增長，整體租金會由跌轉升。他舉例指，倫敦租金按年回落9.4%，但當地租金目前已出現上升跡象，並逐步恢復至疫情爆發前水平。
責任編輯：郭麗明