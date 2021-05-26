【BNO移民英國】十大租金最平地區 熱門移居城市亦上榜

英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為港人熱門話題。英國物業網站Zoopla公布當地季度租賃市場報告，顯示英國租金有回落跡象，其中港人最愛移民地區大曼徹斯特，威根地區更被列為英國租金最相宜的地方之一。

英國房地產網站整合英國租金數據，當中深受港人歡迎的大曼徹斯特都會郡，威根（Wigan）地區租金增幅屬英國最高，按季上升8%，其次為羅奇代爾（Rochdale），租金按季增長7.8%。

雖然威根的租金增幅顯著，但當地房屋租金仍處於低位，在英國首10個租金最便宜的地區之中排名第七，當地平均租金佔家庭收入比例約20.2%。

至於英國租金最便宜的地區為伯恩利（Burnley），當地租金佔家庭收入比例16.3%、其次為赫爾（Hull）、格里姆斯比（Grimsby）、布力般（Blackburn）及巴恩斯利（Barnsley），租金分別佔家庭收入比例少於20%。

英國租金最便宜的十大地區 排名 地區 租金佔家庭收入比例(%) 1 伯恩利（Burnley） 16.3 2 赫爾（Hull） 18.7 3 格里姆斯比（Grimsby） 19.2 4 布力般（Blackburn） 19.3 5 巴恩斯利（Barnsley） 20 6 斯托克（Stoke） 20.1 7 威根（Wigan） 20.2 8 布拉福（Bradford） 20.4 9 米杜士堡（Middlesbrough） 20.5 10 森德蘭（Sunderland） 20.6

Zoopla報告指，新冠肺炎疫情下，市場對辦公室需求減少，旅遊業停頓亦對英國主要城市的租賃市場最受影響。受影響的城市包括倫敦、曼徹斯特、利茲及愛丁堡中部，當地租金增長明顯放緩。此外，新冠肺炎使民眾更渴求戶外生活空間，租客傾向尋找帶戶外花園的單位比例較去年疫情發生前增加一倍。

Zoopla研究主管吉爾摩（Gráinne Gilmore）表示，預料租賃物業供應有限，加上英國整體租賃需求持續上升，料支撐當地租金持續增長。雖然政府延長「​印花稅假期」來吸引國民置業，但認為目前經濟前景不明朗，民眾仍會傾向租住單位。

吉爾摩續指，隨著政府全面解除封城措施，重啟經濟活動，相信夏天租賃需求會持續增長，整體租金會由跌轉升。他舉例指，倫敦租金按年回落9.4%，但當地租金目前已出現上升跡象，並逐步恢復至疫情爆發前水平。

責任編輯：郭麗明