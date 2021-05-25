【電子消費券】新地旗下三大商場 推「早鳥預訂 - 消費券加倍賞JETSO PASS」搶盡優惠情報

新鴻基地產為迎接政府「電子消費券計劃」向合資格人士發放的五千元電子消費券，將於元朗YOHO MALL 形點、旺角MOKO新世紀廣場及葵芳新都會廣場三個商場推出「早鳥預訂 - 消費券加倍賞JETSO PASS」活動，提供折扣優惠和送上獎賞積分，刺激市民大眾的購物意欲。

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新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示，新地旗下YOHO MALL 形點、MOKO新世紀廣場及新都會廣場斥資約8百萬港元，推出重磅的線上線下購物優惠及消費回贈。而現時，YOHO MALL 形點、MOKO新世紀廣場及新都會廣場三個商場已有約8成商戶備有﻿指定電子支付工具，他們期望透過一連串的線上線下購物優惠，及集團的推廣帶動下，從以提升場內各項智能化配套，加強顧客體驗及營運效能，以迎接市場的新消費模式。

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疫情影響市民的消費模式，網上購物大行其道，新鴻基地產旗下YOHO MALL形點新增的「YOHO JETSO網」將於5月27日供市民使用，為顧客提供電子購物禮券及購物禮包。與此同時，市民可透過活動網頁「YOHO JETSO網」率先登記參加「早鳥預訂 - 消費券加倍賞JETSO PASS」活動，在稍後的時間可獲得以上三個商場近800個商戶的五千元消費券著數攻略。此外，顧客凡於「YOHO JETSO網」成功登記參加，可憑登記電話預訂「消費券JETSO PASS」，日後於指定推廣期內消費，憑相關電子支付工具消費，賺取加倍獎賞。

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責任編輯：羅浩濂