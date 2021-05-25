  • 29°C
香港時間 : 2021525日 (二) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【再次跪低?】WhatsApp未有強推新私隱條款 用家拒絕後功能不會受限

環球政經 19:35 2021/05/25

分享：

WhatsApp的新私隱條款於5月15日生效，早前WhatsApp表明，若用戶拒接受新條款，會被限制部份功能，如打開通話列表、撰寫新訊息和使用語音通話。不過WhatsApp繼年初表示會暫緩推行後，最近似乎再次跪低，即使用家不接受新條款，其WhatsApp功能亦不會因而受到限制。

【政府工略】民政事務局請經理 月薪5.8萬 究竟有咩要做【工作詳情請到下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

WhatsApp落實新的私隱政策才10天，近日表示會繼續提醒用戶更新，又會在用戶使用到有關新條款的功能時，要求對方接受新私隱條款。不過WhatsApp在聲明中未有提及時間和期限，所以用戶未來仍有可能遭到使用限制，甚至被移除帳號。

證監會設假騙局　 2.4萬人險「中招」【下一頁

WhatsApp於今年年初公布新用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊，若在2月8日前仍未同意條款，用戶就會被刪除帳號。此舉惹來大批用戶批評，更引發「移民潮」。最終WhatsApp表示會暫緩新政策，至今個月再推新條款。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

相關文章

【政府工略】民政事務局請經理 月薪5.8萬 究竟有咩要做
今日
【政府工略】民政事務局請經理 月薪5.8萬 究竟有咩要做
證監會設假騙局　 2.4萬人險「中招」
今日
證監會設假騙局　 2.4萬人險「中招」

你可能感興趣

【政府工略】民政事務局請經理 月薪5.8萬 究竟有咩要做
今日 15:33
【政府工略】民政事務局請經理 月薪5.8萬 究竟有咩要做
證監會設假騙局　 2.4萬人險「中招」
今日 16:20
證監會設假騙局　 2.4萬人險「中招」
網絡通訊 通訊科技 社交平台 Facebook WhatsApp

上一篇文章

【騰訊700】騰訊雲加速綫上綫下結合 助世界智能大會打造國際化會展平台

下一篇文章

【有相睇】上環舊樓拍賣　搶高底價逾兩成　終以460萬元易手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋