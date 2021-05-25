【再次跪低?】WhatsApp未有強推新私隱條款 用家拒絕後功能不會受限

WhatsApp的新私隱條款於5月15日生效，早前WhatsApp表明，若用戶拒接受新條款，會被限制部份功能，如打開通話列表、撰寫新訊息和使用語音通話。不過WhatsApp繼年初表示會暫緩推行後，最近似乎再次跪低，即使用家不接受新條款，其WhatsApp功能亦不會因而受到限制。

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WhatsApp落實新的私隱政策才10天，近日表示會繼續提醒用戶更新，又會在用戶使用到有關新條款的功能時，要求對方接受新私隱條款。不過WhatsApp在聲明中未有提及時間和期限，所以用戶未來仍有可能遭到使用限制，甚至被移除帳號。

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WhatsApp於今年年初公布新用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊，若在2月8日前仍未同意條款，用戶就會被刪除帳號。此舉惹來大批用戶批評，更引發「移民潮」。最終WhatsApp表示會暫緩新政策，至今個月再推新條款。

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責任編輯：陳楚琨