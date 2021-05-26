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【荷里活電影】亞馬遜斥84.5億美元收購美高梅　大力進軍娛樂產業

股市 21:05 2021/05/26

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美高梅擁有《007占士邦》系列等電視及電影庫。

亞馬遜Amazon（美：AMZN）公布，斥資84.5億美元（折合約659億港元），收購美國荷里活電影公司美高梅MGM Studios，市場原預計作價介乎85億至90億美元。這將是亞馬遜自2017年斥資137億元收購Whloe Foods以來，規模最大的收購，並意味著公司大膽進軍娛樂產業，並增強其串流媒體業務。

亞馬遜旗下 Prime影音的資深副總裁霍普金斯（Mike Hopkins）在一份聲明指，這單收購背後真正的價值，是公司計劃與MGM團隊重新設計和開發的IP寶庫，形容對此感到興奮，及為高質量故事提供了很多機會。

亞馬遜股價沒有大變動，臨開市前升近0.5%，報3274美元。

亞馬遜貝索斯減持套現，詳見【下一頁】

美高梅擁有《007占士邦》系列等電視及電影庫，而亞馬遜一直有意收購更多電視及電影，以豐富其Prime Video服務，提供公司在市場上的競爭力，與Netflix（美：NFLX）及迪士尼（美：DIS）等抗衡。

美高梅早於2010年已申請破產，目前股權由一批私募基金持有。過去數年，美高梅一直希望覓得投資者，去年底聘請了投資銀行LionTree和摩根士丹利，啟動了正式程式。除占士邦外，美高梅還有《洛奇》、《律政俏佳人》等知名電影，也有一個製片場，製作電視節目。

相關文章：亞馬遜持逾700億美元現金難抵低借貸成本吸引力　據報將發行185億美元債券

相關文章：美太空總署暫停與SpaceX登月飛船合約　亞馬遜旗下Blue Origin質疑NASA不公抗議

 

編輯：陳韻妍

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 收購 Disney 電影 投資銀行 Netflix 美國

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