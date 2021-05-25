【荷里活電影】亞馬遜據報接近完成收購荷里活電影商美高梅　作價約700億元

▲ 美高梅擁有《007占士邦》系列等電視及電影庫。

外電報道，亞馬遜Amazon（美：AMZN）已接近完成對美國荷里活電影公司美高梅MGM Studios的收購，作價介乎85億至90億美元（約663億至702億港元）。若成事，將是亞馬遜自2017年斥資137億元收購Whloe Foods以來，規模最大的收購。

消息稱，自今年以來，亞馬遜和美高梅之間的談判一直時斷時續，而亞馬遜和美高梅最近幾周一直在進行獨家談判。去年12月，美高梅包括債務在內的估值約為55億美元。

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美高梅擁有《007占士邦》系列等電視及電影庫，而亞馬遜一直有意收購更多電視及電影，以豐富其Prime Video服務，提供公司在市場上的競爭力，與Netflix（美：NFLX）及迪士尼（美：DIS）等抗衡。

美高梅早於2010年已申請破產，目前股權由一批私募基金持有。過去數年，美高梅一直希望覓得投資者，去年底聘請了投資銀行LionTree和摩根士丹利，啟動了正式程式。除占士邦外，美高梅還有《洛奇》、《律政俏佳人》等知名電影，也有一個製片場，製作電視節目。

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編輯：陳韻妍