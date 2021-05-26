【BNO移民英國】著名餐廳人手短缺 2.2萬獎金尋新人

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話，當地就業情況亦成焦點。英國一間著名餐廳集團因人手短缺，不惜向員工提供2,000英鎊獎金（約2.2萬港元），只為聘得一位新員工。

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餐廳集團Hawksmoor的聯合創辦人貝克特（Will Beckett）表示，餐飲業人手招聘愈來愈艱苦，公司為招攬新人加入，向員工提供最多2,000英鎊獎金，只要他們能夠推薦親友前來任職。員工推薦一人入職並完成試用期，便可獲得200英鎊，推薦第二人便可得到300英鎊。如此類推，員工最多推薦5人，得到最大獎金。

貝克特表示，不少外國求職者可能在新冠肺炎疫情期間離開英國，或是更多人已經離開餐飲業，轉為尋找其他更穩定的工作，導致目前的招聘困難。貝克特不想浪費金錢投放廣告，轉而把目光放在現有員工上，希望他們可以協助，同時亦幫助員工增加額外收入。

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若英國按照路線圖如期解封，6月底必會是英國餐飲業近一年來的高峰。然而，全英餐飲業同樣飽受人手短缺之苦。有東主把問題歸咎於英國的封城措施，把員工嚇跑。有餐廳則鼓勵客人推薦新員工，事成後會派100英鎊優惠券作獎勵。

責任編輯：吳漢培