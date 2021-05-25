【有相睇】特製牆櫃放玩具　廳大房大好實用　太古城三房1320萬沽

樓市持續暢旺，有「樓市寒暑表」之稱的鰂魚涌太古城，連月成交暢旺，更連續5個月錄逾40宗成交，創近年紀錄。中原地產莊劍嵐說，太古城寶安閣中層C室，實用面積714平方呎，三房間隔，向東南，原於今年3月底放盤，當時叫價1,400萬元，經議價後，終減價80萬元，以1,320萬元易手，實用呎價約18,487元。

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從代理提供的相片可見，單位設有巨型客飯廳，裝修企理，且以白色為主調。飯廳方面，改以半開放式廚房設計，以玻璃分隔，增加空間感。客廳方面，可擺放L型梳發，而且設玩具牆櫃。

資料顯示，原業主於2014年2月，以870萬元買入單位，持貨7年，現帳面獲利450萬元，物業期內升值52%。

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