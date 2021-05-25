【新股IPO】Forever 21母企Authentic Brands傳最快年內上市 目標估值100億美元

▲ Forever 21母企傳最快年內上市。

外電報道，擁有Brooks Brothers， Juicy Couture、Forever 21等品牌的Authentic Brands最快今年上市。知情人士指，這家總部在紐約的公司正與顧問商討潛在IPO，尋求估值約100億美元（約780億港元）。發行計劃尚未最終敲定，規模及估值可能仍有變化。

Authentic Brands由加拿大商人Jamie Salter創辦，近年通過收購等方式擁有超過30個品牌，包括已經破產的百年老店Barneys New York。2019年貝萊德曾經向Authentic Brands投資8.75億美元，當時對該公司的估值超過40億美元。

至少3家中概股擱置美上市計劃 今年六成中概股IPO「潛水」【下一頁】

快時尚品牌Forever 21於2019年曾經申請破產，去年Authentic Brands聯同西蒙地產（Simon Property）、布魯克菲爾德地產（Brookfield Property）宣布，斥資8110萬美元收購Forever 21。

Authentic Brands的投資者包括貝萊德（BlackRock）、泛大西洋投資（General Atlantic）、Leonard Green & Partners等。

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編輯：陳健婷