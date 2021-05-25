【MPF】今年MPF表現暫升2.8% 打工仔人均賺逾7100元

▲ 受惠歐美股票勁彈約一成，今年MPF平均回報暫升近3%。

強積金（MPF）專家、積金評級公司的最新統計，今年MPF平均回報暫升2.8%，人均帳戶約賺逾7100元，主要受惠於全球低息及放水持續，剌激環球股票勁升，年初至今的大贏家是歐洲股票，急彈逾11%，美股亦上漲近10%等。

不過，專家預警，MPF雖在4月錄得正回報，但5月的情況或許會不同，而初步數據顯示，五窮月的整體回報下跌0.37%，打工仔約蝕近1000元。

積金評級剛發表4月份的強積金計劃淨回報率摘要，今年4月，強積金計劃的單月淨回報率中位數為2.1％，而所有MPF計劃的單月淨回報率均為正回報。4月份的強積金總資產上升了2.4％，增加了283.53億元，截至4月底MPF總額為1.198萬億元，這相當於446萬名成員中，每人的平均帳戶結餘上升了6358元，而平均帳戶結餘現為268,593元。若放眼較長線，年初至今MPF淨回報率中位數為3.4％，而成員的平均賬戶結餘由年初至今亦上升了13118元。

積金局理解社會期望強積金收費再降低【下一頁】

比併各供應商，雲鋒旗下萬全強制性公積金計劃在4月份錄得最佳的單月淨回報率，跟中銀香港（02388）旗下我的強積金計劃一樣齊為2.6%，永明強積金集成信託計劃則以2.5%淨回報緊接其後。投資市場動盪令某些強積金計劃的年初至今回報面臨風險。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，在3月份投資回報下跌後，4月份的回報表現反彈，對成員來說是個好消息，因為人均帳戶結餘再創歷史新高。但叢川普亦警告說，雖然4月份的強積金表現強勁，但5月份以來的表現卻不太穩定，尤其是新型冠狀病毒反覆、通脹及股票高估值持續帶來擔憂，甚至是對加密貨幣的狂熱、以及其後的監管風暴，都是造成五窮月回報下滑的原因。

叢川普更預警，根據分析，某些強積金計劃於本月存在有可能損失，可能吞噬其今年年初至今所賺大部分回報的風險。這種波動性正凸顯保持多元 化投資，以及長線投資的重要性。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪