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【每日焦點】蘋果2021年全球開發者大會內容預測　Tesla需為每位挪威車主支付賠償

科技 18:51 2021/05/25

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蘋果（Apple）官方表示，在香港時間6月8日凌晨舉行WWDC大會。另有外媒指，Tesla因2019年電池變慢事件，被裁定支付巨額罰款。

蘋果（Apple）一年一度的全球開發者大會（WWDC），今年將於香港時間6月8日凌晨1點舉行。大會第一場活動為Keynote發表會，Apple屆時將公布新一代iOS 15、iPadOS 15、MacOS 12、WatchOS 8等操作系統新功能及介面等，到底今年發布會有何亮點？

【WWDC2021】蘋果WWDC大會定於6月8日凌晨舉行　iOS 15、iPadOS 15將有何更新？

【WWDC21】蘋果全球開發者大會　6月8日舉行

據挪威報章《Nettavisen》報道指，Tesla因2019年電池變慢事件，被裁定支付巨額罰款，需為每位挪威Tesla車主賠償16,000美元（約124,200港元）。受影響車型包括2013至2015年生產的Model S及Model X。預計挪威約有1萬名車主受到影響，即代表Tesla將面臨至少1.6億美元（約12.4億港元）的罰款。

【Tesla】Tesla軟件更新後電池充電變慢　挪威法院判定需向每位車主賠償16,000美元

【更多科技新聞】

＜＜【榮耀新機】德國官方Twitter證實　榮耀50海外版預載Google服務

＜＜【macOS更新】蘋果修補macOS Big Sur系統漏洞　防止黑客竊取屏幕截圖

責任編輯：李寶如

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