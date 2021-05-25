【法律迷思】意外受傷如何追討？

日常生活中，盡管如何小心謹慎，有時候意外仍無可避免。一般常見的意外就如過路時不幸被車輛撞傷、在路上被絆倒受傷等。假如真的不幸意外受傷，而意外正是由於第三方的疏忽而引致，根據香港法律則有權向第三方提出民事索償以追討損失。

當成功證明被告須為其疏忽而負責後，申索人可追討的賠償金額 （Damages）便可就痛苦及喪失生活樂趣 （Pain，Suffering，Loss of Amenities）在法律上應得的賠償、醫療費用，以及因傷亡而造成對收入的損失，和未來之工作能力的損失等。

根據香港法例第347章《時效條例》（Limitation Ordinance），如果申索人希望根據民事侵權法為被告的疏忽進行索償，必須在意外發生後的3年內，入禀提出民事訴訟；而假如原告人因意外逝世，年期限制為意外發生後的2年內，否則申索人或會被法庭拒絕索償申請。

如何準備疏忽索償

意外發生後，申索人應儘快尋求協助，並配合警方落口供，有必要時要到醫院驗傷確認傷勢，為往後的申索事項提供證據基礎。因此，即使申索人只是受到輕傷，他亦應盡快到公立醫院或私家診所尋求協助。因為在未確定傷勢前，申索人可能因延誤求醫而阻礙治療的黃金時間，因而影響未來索償時就傷勢需付的責任。同時，申索人可蒐集有關意外的證據，例如圖片及醫療報告等證明。

某些索償代理可能會建議申索人接受他們所提供的協助，他們一般會聲稱，假如申索人把索償事宜交由他們全權辦理，他們會協助尋找律師為申索人爭取賠償，並且會代付所有費用；甚至如有需要，他們更可為申索人安排貸款，協助他們支付醫療及生活費。即使案件最終敗訴，申索人仍無須支付分文；但若果申索獲得接納，申索人便須向他們支付所獲賠償的約20%至30%以作為索償之服務費。

然而，這些索償代理會瓜分申索人的高佔比的賠償金額，而且由於他們並非執業律師，所以並不受律師的專業操守規管，未必以當事人的利益為先而行事。更重要的是，他們以任何形式向申索人提供法律服務均屬違法。根據香港法律，任何所謂 「不成功不收費」 的安排更會觸犯刑事罪行，所以不論是香港律師會或香港法援署，都不會建議申索人聘用索償代理。

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本文節錄至707期《iMoney》 Focus 法律迷思專欄

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