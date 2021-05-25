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【Tesla】Tesla軟件更新後電池充電變慢　挪威法院判定需向每位車主賠償16,000美元

科技 18:50 2021/05/25

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Tesla因2019年電池變慢事件，被挪威法院裁定支付巨額罰款，需為每位車主賠償16,000美元（約124,200港元）。

美國電動車大廠Tesla向來在市場佔據主導位置，最近卻有報道指出，Tesla因2019年電池變慢事件，被挪威法院裁定支付巨額罰款，需為每位挪威Tesla車主賠償16,000美元（約124,200港元）。

＜＜【Tesla動向】Cybertruck將如期投產？德州超級工廠現原型車蹤影

＜＜【Tesla動向】傳Tesla正與Luminar廠商合作　用Model Y電動車測試LiDAR光學雷達

外媒報道指出，Tesla在2019年推出軟件更新後，其電動車的充電速度及電量大幅下降，有數十名挪威車主向當地法院聯同提出訴訟，受影響車型包括2013至2015年生產的Model S及Model X。當時Tesla回應表示，推出軟件更新是為了保護電池，以及提高電池壽命。據挪威報章《Nettavisen》報道指，最近挪威調解委員會裁定，Tesla損害部分車主的權益，並需向每名車主賠償1.6萬美元。

報道稱，雖然涉及的Model S及Model X車型已在2016年停產，但預計挪威約有1萬名車主受到影響，即代表Tesla將面臨至少1.6億美元（約12.4億港元）的罰款。

責任編輯：李寶如

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