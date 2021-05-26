【Starbucks】星巴克推蝶豆花飲品33元起　全新互動網頁送獎賞（多圖）

▲ 星巴克推出全新蝶豆花凍飲、乳酪及輕食，更有全新互動網頁送獎賞。（星巴克提供圖片）

香港星巴克今個夏日首度以「 Feel Good, Live Well! 」為主題，今日（5月26日）起推出一系列凍飲、乳酪及輕食，同時更將於6月7日推出「21天Live Well之旅」網頁及互動網上獎賞活動，鼓勵大家享受生活每一天。

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星巴克新推出荔枝蝶豆花烏龍茶（售價由$33起）及荔枝蝶豆花忌廉星冰樂（售價由$37起），均以蝶豆花入饌，搭配水果締造清新風味，為仲夏降溫。同時亦推出以Oatly燕麥乳酪製作的原味葡萄乾果仁燕麥乳酪、士多啤梨穀物燕麥乳酪。此外亦有一系列輕食及以不同水果為主題的甜品，如菠蘿牛角包、大啡菇牛油果醬軟包三文治、荔枝乳酪紅桑子醬蛋糕等。

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而「21天Live Well之旅」每天會圍繞身、心、靈健康範疇與您分享不同的生活小提示或建議，如介紹不同的低碳餐飲和植物性食品選擇。即日起大眾可率先於網站登記帳戶，首6,000位成功登記帳戶的參加者，即可獲得可拆洗環保矽膠飲管一枝。於6月7日至6月20日期間成功登記帳戶，即可參加抽獎並有機會贏取中杯裝手調飲品電子券一張。

由6月7日起，星巴克會於指定推廣期內推出限定獎賞優惠，參加者只需於推廣期內登入「21天Live Well之旅」網站，即可換領不同食品及飲品獎賞，於分店消費時使用。完成指定日數check-in，更可同時參加大抽獎。

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責任編輯：朱悅瀅