【內銀股】工行與高盛籌組合資理財公司　高盛將持股51%

▲ 【內銀股】工行子公司與高盛籌組合資理財公司 高盛將持股51%

工行 （01398） 獲准與高盛籌組合資理財公司。工行發通告指，全資子公司工銀理財獲中銀保監批准，與高盛資產管理合作籌建中外合資理財公司。工銀理財與高盛合組的理財公司，出資比例分別為49%及51%。

合資理財公司將逐步為中國市場開發廣泛的投資產品，包括但不限於量化投資策略、跨境投資及創新另類投資的產品。

工行指，是次與高盛資產管理合組理財公司，將有利於向客戶提供更多樣化和專業化的理財服務，進一步增強該行服務實體經濟的綜合能力。下一步，將會推動工銀理財按照監管要求盡快完成合資理財公司各項籌建工作。

高盛集團表示，合資理財公司將結合高盛資產管理在投資及風險管理的經驗及專長，以及工行的零售及機構投資者網絡，打造世界級的投資管理業務體系。

根據高盛全球投資研究部分析，中國家庭的可投資資產規模將在2030年達到約450萬億元人民幣，預計其中約6成將投放於證券、公募基金、銀行理財產品等非存款類的產品。

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編輯：趙穎妍