  • 30°C
香港時間 : 2021525日 (二) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀股】工行與高盛籌組合資理財公司　高盛將持股51%

股市 18:23 2021/05/25

分享：

【內銀股】工行子公司與高盛籌組合資理財公司　高盛將持股51%

工行 （01398） 獲准與高盛籌組合資理財公司。工行發通告指，全資子公司工銀理財獲中銀保監批准，與高盛資產管理合作籌建中外合資理財公司。工銀理財與高盛合組的理財公司，出資比例分別為49%及51%。

合資理財公司將逐步為中國市場開發廣泛的投資產品，包括但不限於量化投資策略、跨境投資及創新另類投資的產品。

工行指，是次與高盛資產管理合組理財公司，將有利於向客戶提供更多樣化和專業化的理財服務，進一步增強該行服務實體經濟的綜合能力。下一步，將會推動工銀理財按照監管要求盡快完成合資理財公司各項籌建工作。

高盛集團表示，合資理財公司將結合高盛資產管理在投資及風險管理的經驗及專長，以及工行的零售及機構投資者網絡，打造世界級的投資管理業務體系。

根據高盛全球投資研究部分析，中國家庭的可投資資產規模將在2030年達到約450萬億元人民幣，預計其中約6成將投放於證券、公募基金、銀行理財產品等非存款類的產品。

相關文章：

【內銀股】招商銀行升逾6%破頂　中金上調目標價至90.59元

【內銀股】安永：疫情影響內銀不良貸仍有上升壓力　淨息差持續受壓

【大灣區理財】內銀高收益理財通產品　約4至5厘

 

編輯：趙穎妍

投資策略 財富及資產管理 基金 經濟 投資產品 中國銀行保險監督管理委員會 風險管理 另類投資 零售 公募基金

下一篇文章

【恒安國際】恒安國際完成第一期10億人幣短期融資券 年利率2.9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）