長和進一步減持 支付寶香港股權至低於20%

長和(00001)傳再出售資產。本地媒體報道，長和進一步減持本港支付平台支付寶香港(Alipay HK)股權，至不足兩成。另一邊廂，螞蟻在支付寶香港的持股亦升至八成以上。支付寶香港由長和及阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團於2017年合資成立，在本港提供電子錢包服務。長和周二收報60.8元，微升0.1%。

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自支付寶香港成立以來，長和及螞蟻多次透過等額的注資，維持各自在支付寶香港的持股。然而去年9月，僅得螞蟻參與對支付寶香港的注資，令長和在項目的持股跌至4成。本地媒體發現，長和更把所持4,810.5萬支付寶香港股份轉讓予螞蟻，持股進一步降至19.9%。支付寶香港回應指，股權變動是雙方提高營運效率而共同作出的決定，未回應會否引入新投資者及轉由其中一方獨資經營。

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而在上月，長和亦傳曾以每股110元配售航運企業東方海外（00316）約775萬股，套現8.5億元。

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