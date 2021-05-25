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【新股IPO】普洛斯據報最快今年來港上市　集資最多156億元

新股IPO 18:22 2021/05/25

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全球第二大物流資產的普洛斯集團（GLP）旗下的內地物流資產擬以房託基金（REIT）來港上市。據IFR引述消息指，GLP旗下的內地物流資產規模達40億美元（約312億港元），並計劃集資約16億至20億美元（約124.8億至156億港元），預計最快今年底上市。

GLP仍在考慮納入上市公司的資產，因此基金規模尚未有定案。若公司成功上市，有望成為繼2005年領展 （00823） 集資220億港元後，又一大型REIT上市項目。

GLP於2009年成立，並曾於2010年在新加坡交易所上市，當時基石投資者包括中投公司、阿里巴巴 （9988） 、周大福集團和南豐集團等，估值88億新加坡元。隨後，公司於2018年退市。截至2019年公司資產規模達890億美元（約6897.5億港元）。

此前，證監會公布資助香港設立的開放式基金型公司（Open-ended Fund Companies）及房地產投資信託基金（REITs），當中每家房託基金最多可獲800萬元資助。

David Webb：評論對房託基金的津貼不是所有地產商能受惠　按【下一頁】了解更多

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記者：謝卓榮

REITS 港股 集資 IPO

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