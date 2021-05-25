【疫市開幕】仲夏玩樂去邊好？　The Lawn Club開幕設球類活動及比賽直播

▲ The Lawn Club現已開幕，於今個仲夏為公眾提供餐飲娛樂體驗及連串體育活動。

夏天來臨，The Lawn Club現已開幕，於今個仲夏為公眾提供餐飲娛樂體驗及連串體育活動。節目表將每週更新，門票600元起，可於網站選購。

The Lawn Club位於AIA Vitality Park，設有可容納4人、備有特大躺椅的私人花園。賓客可以與朋友玩夏季草坪運動，聽現場音樂表演，每晚上演節目各有不同，同時可看國際體育賽事直播，包括網球大滿貫、欖球錦標賽以及歐洲足球錦標賽。

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場內設多項球類活動 一邊玩一邊食

場內的一系列經典草坪運動，包括法式滾球（Pétanque）、迷你高爾夫球（PutterBall） 及梯子球（Ladder Ball）等。客人更可選擇布袋球（Cornhole）。即玩家可以輪流投擲，填滿粟米粒的布袋到前方斜板上的圓洞中。

另有槌球（Croquet），考驗參加者手眼協調。玩家需要使用木槌敲打在木材或塑膠製造的圓球，穿過環門即可得分。客人更可預訂私人草坪運動體驗時段。

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另外，場內將提供多個餐飲選擇，客人可品嚐Peroni、 Four Pillars、Aperol Spritz、BubbleMe Hard Seltzer及Jim Beam等品牌美酒。可配搭漢堡店Shake Shack，而餐點將直送至客人的私人花園。

責任編輯：馬意文