▲ 【大行報告】交銀國際：A股將呈機構化趨勢、長期增量來自公募基金 外資持股仍有提升空間

A股近3個月來首次錄得逾萬億成交，衝上一年高位。交銀國際認為，自2016年起，機構投資者佔比呈上升趨勢，隨內地資本市場不斷完善製度建設，加大對外開放力度，A股市場將與國際市場進一步接軌，預計A股仍將呈機構化趨勢，當中長期的增量料主要來自公募基金等。

公募持有A股市值約7.6%

交銀國際指，2020年中國公募基金規模佔GDP僅20%，其中權益型公募基金佔GDP比重為6%，參照美國的經驗，隨居民財富配置向投資資產轉移和A股市場製度的完善，內地公募基金規模有巨大的成長空間。據基金季報統計，截至去年底，公募持有A股市值約4.8萬億元人民幣，佔流通市值約7.6%。

北水ETF倉位普遍偏低【下一頁】

至於其他境內機構投資者，目前持股仍較低，包括社保基金、券商、私募基金、信託、銀行理財等，佔2020年末流通市值均不足1%。交銀國際認為，養老金入市規模預計增長緩慢，保險資金的風險偏好相對較低，料中短期內險資的股票和基金投資佔比不會大幅提升。

A股成交衝上一年高位【下一頁】

外資方面，自互聯互通開通以來，外資持股市值快速上升，去年已取代保險公司成為​​A股第二大機構投資者。2020年底滬深股通持股市值，較2014年底增長23倍，達1.4萬億元人民幣。北向資金成交金額佔比也迅速提升，2020年北向資金成交額佔總成交額5.3%，較2015年提升5個百分點。

「外資淨流入與美股表現呈一定正相關性，納斯達克指數漲跌幅較大時，北向資金往往也會有同向的大幅變動。」

交銀國際稱，雖然在美股波動加劇的時期，外資淨流入金額或會受到一定影響，但長期來看，外資持股比例仍有提升空間。中國GDP佔全球經濟約六分一，A股市值佔全球股票市場的比重為9%至10%，而且相對於美、日等發達經濟體的外資持股比例，A股的外資持股市值仍處於較低的水平。

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編輯：陳韻妍