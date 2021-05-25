【馬來西亞疫情】衛生部恐大爆發 單日確診再創新高

馬來西亞新冠疫情未目見緩和，確診人數在實施有限度封城後不跌反升，最新公布單日感染人數再次刷新紀錄。衛生部總監阿卜杜拉提醒民眾，可能需要作出最壞打算，當地可能再次迎來一次疫情大爆發。

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衛生部周二（25日）公布，新增感染人數為7,289人，再次打破日前的單日最高確診人數。衛生部表示，過去連續7天單日增加6,000宗確診，假如民眾依舊不嚴格執行防疫措施，估計6月時便會日增8,000新感染個案。

馬來西亞衛生部總監阿卜杜拉（Noor Hisham Abdullah）表示，當地的感染個案大有可能「直線上升」（vertical surge），促請民眾配合政府最新防疫措施，落實私人企業安排40%員工與多數公務員在家工作，共同度過今次疫情。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表明，不會再如去年般推行嚴格的全國封城，希望民眾遵守政府的防疫要求，盡量留在家中確保安全。

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目前馬來西亞的疫苗接種進度緩慢，僅得3%人口完成接種，但政府早前定下目標，希望在年底前達成群體免疫，按照現時進度，大有可能失敗。

責任編輯：吳漢培