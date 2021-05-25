【紐元定期存款】花旗料新西蘭3年後才加息 紐元定存最高息10厘

▲ 新西蘭明天議息，大行花旗料紐國或於2024年才加息。

新西蘭將於明天（26日）議息，專家普遍預計紐央行按兵不動，維持政策利率在0.25厘水平，而大行如花旗相信紐央行不會仿效加拿大央行放風收水，且料未來兩年盡量保持超低息，及至2024年才恢復加息。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，新西蘭央行預料暫不會放風收水，2024年後才有機會加息。

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分析一般相信，新西蘭不會貿然提高加息，反而主力在疫後重振經濟。此外，港銀的紐元定期存款息保持高企，如冠絕全城是集友7天新西蘭元定存享10厘年息。另方面，花旗早前更勁加1個月短存年息0.8厘，至重返兩厘新關，跟滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）看齊。

問及澳紐加三大商品貨幣，現市況哪隻最值得看好，黄栢寧最看好加元，主因是受惠加拿大的財政刺激政策延長，且因加國經濟強勁復甦，該行已把2022年、以及2023年的經濟增長預測，分別上調至3.7%和2.2%。黃栢寧又預期，加拿大央行或加快縮減買債，2021年底或不再買債，並於2022年10月加息，或利好加元。

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談及現時至今年底對3大商品貨幣的走勢，黃栢寧預計，紐元兌美元由3個月、半年到12個月都約在0.73橫行，長線目標為0.7。至於澳元兌美元現時至3個月預測為0.78，6到12個月預測為0.78，長線預測為0.76。

不過，業界提醒近日加拿大央行嫌滙價過高，市料有關方面冀出口術遏加元漲勢過急。黃栢寧預計，美元兌加元0至3個月預測為1.22，6到12個月預測為1.21，長線預測則為1.18。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪