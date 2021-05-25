【暑期筍工】地政總署請實習生 讀咩科可以申請?

地政總署分別有5個職位分別招聘暑期實習生，薪酬為每月港幣10,500元，實習期不超過8個星期。被甄選的學生將會在6月收到面試通知，還有10天便截止報名，有興趣的人士不妨參考以下申請資格。

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申請手續：

(a) 就讀於本地專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處╱就業輔導中心遞交申請，並請留意所屬院校訂定的截止報名日期。直接寄交地政總署的申請書將不受理。

(b) 在海外專上院校就讀的學生，須把填妥的申請書連同其學生身份的證明文件，於截止申請日期當日或之前送達下列地址，並在申請書上清楚註明所應徵的職位名稱。

申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。未填妥或逾期遞交的申請和以傳真或電郵方式遞交的申請概不受理。申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期後約兩至四個星期內以電郵形式接獲通知。申請人如不獲邀參加面試，可視作落選論。有關上述空缺的資料，可按所列電話查詢。

聯絡地址: 北角渣華道333號北角政府合署21樓2116室地政總署招聘組

查詢電話: 2231 4012

截止申請日期: 2021年6月4日 18:00

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責任編輯：梁翠麗