【消費券】新地3大商場推早鳥預訂消費券加倍賞　享近800商戶優惠

▲ 新地旗下YOHO MALL形點將率先聯同MOKO新世紀廣場、新都會廣場推出「早鳥預訂 - 消費券加倍賞JETSO PASS」活動。（新地提供圖片）

為迎接政府「電子消費券計劃」向合資格人士發放的5,000元電子消費券，新地旗下YOHO MALL形點將率先聯同MOKO新世紀廣場、新都會廣場推出「早鳥預訂 - 消費券加倍賞JETSO PASS」活動，提供折扣優惠和送上獎賞積分，有望能刺激顧客購物意欲。

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新地代理有限公司租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示，現時以上三個商場內已有逾8成商戶備有﻿指定電子支付工具，期望透過連串的線上線下購物優惠，及集團的聯合推廣帶動下，進一步提升場內各項智能化配套，加強顧客體驗及營運效能，以迎接市場的新消費模式。

疫情改變了市民的消費模式，網上購物已成消費大趨勢，顧客及市民可透過活動網頁「YOHO JETSO網」率先登記參加「早鳥預訂 - 消費券加倍賞JETSO PASS」活動，稍後可獲得以上三個商場近800個商戶的5,000元消費券著數攻略，搶盡5,000元消費券多項優惠情報。

此外，顧客凡於「YOHO JETSO網」成功登記參加，可憑登記電話預訂「消費券JETSO PASS」，日後於指定推廣期內消費，憑相關電子支付工具消費，獲取加倍獎賞。

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責任編輯：朱悅瀅