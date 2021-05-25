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【多圖】柏傲莊III示範單位直擊　木系文藝風設計

股樓投資 18:00 2021/05/25

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柏傲莊第三期示範單位登場，料最快六月初賣樓！新世界發展營業及市務部總監黃浩賢說，柏傲莊首兩期銷售反應理想，加上近期市道旺，故對第三期項目銷情有信心，料呎價或再創新高，又強調會按市況調整銷售部署，並以市價賣樓。 

柏傲莊III – 裝修示範單位 

第1座（1B）48樓A室  

三房一套連儲物房（經改動示範單位）  

實用面積:765 平方呎  

層與層之間既高度：達3.035米 

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客飯廳 

發展商指，示範單位以「CHALET 」為設計主題，牆身以半透光的木柵造型設計，分隔玄關及飯廳。飯廳方面，設有皮革製長椅及餐桌，感覺時尚舒適。客廳方面，採用自然色系，放有米色梳發及小茶几，營造溫暖感覺。此外，客飯廳外連22平方呎露台，增強單位採光及通風。值得留意的是，露台的玻璃趟門由新世界研發（專利申請中），有別常用掩門，採用 L型軌道設計，大幅節省開關時佔用的空間，而且操作更簡單安全。 

儲物室位於客飯廳旁邊，放有V-ZUG衣物管家，供住戶消毒衣物，而大門的玄關位設有入牆鞋櫃。 

主人房

主人房與客飯廳同向，設有落地大玻璃，另外連工作平台，增強採光及通風。設計方面，主人房設落地胡桃木飾面牆，另配以不同的幾何造型裝飾，突顯格調。 

客房 

其中一間客房改造成書房，擺放了梳發椅，另設有特製牆架，並以金屬網造型及皮革修飾。第二間睡房是兒童房，以柔和的顏色社主調，擺放卡通箍臣，亦有雲形特色吊燈。 

廚房  

廚房設三邊工作枱面，另設有吊櫃及地櫃，方便住戶擺放食材及煮食。此外，吊櫃及地櫃中間的牆身是磁石牆，可擺放不同的磁石配件。 

柏傲莊III  

️↓↓↓第1座(1B) 48樓A單位 – 3房1套+儲物房　交樓標準示範單位 – 765平方呎↓↓↓

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柏傲莊III 

↓↓↓第8座（8A）48樓B單位 – 4房2套+工作間　交樓標準示範單位– 1,269平方呎↓↓↓

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撰文 : 黃卓賢

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