【加密貨幣】匯控祈耀年指加密貨幣波動性太高　「不計劃提供相關投資」

隨著比特幣等加密貨幣認受性不斷提升，愈來愈來大行將其納入業務範圍。不過匯豐控股（0005）行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，考慮到加密貨幣過於波動且缺乏透明度，該行目前未有計劃設立加密貨幣交易部門，亦不打算向客戶提供相關投資產品。

祈耀年接受外媒訪問時指，比特幣走勢波動，因此該行並不將其視為資產類別，「如果我們的的客戶想要投資，他們當然可以持有，但在我們的財富管理業務中，比特幣不會被視為一種投資類別來推廣。」

不僅是加密貨幣，祈耀年稱出於類似原因，匯控亦不考慮提供穩定幣投資。包括Tether（USDT）在內的穩定幣，通常是透過將虛擬貨幣與美元等資產掛鉤，以降低其波動性。

【加密貨幣】中國封殺加密貨幣升級? 劉鶴指打擊比特幣挖礦和交易行為【下一頁】

再加上匯控首季度財報顯示，該行有約三分之二利潤是來自亞洲市場，因此料受內地對於虛擬貨幣的取態影響較大。早前內地官方多次強調打壓虛擬貨幣，禁止任何金融機構、支付公司提供虛擬貨幣服務或交易。

另外中國國務院副總理劉鶴上周五（21日）強調，要打擊比特幣挖礦和交易行為。據報火幣、BTC.TOP等的挖礦商已經決定暫停中國的挖礦業務，本周一（24日）一眾區塊鏈股捱沽，當中火幣（1611）大跌22%，周二（25日）又旋即反彈11.2%，收報16.3元。

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编辑：李勝男