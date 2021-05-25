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WhatsApp暫緩強推新條款 撤回限制功能懲罰

環球社會熱點 18:36 2021/05/25

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通訊程式WhatsApp早前宣布修改私隱條款，列明會與Facebook共享個人資料，若用戶不同意，將遭限制使用WhatsApp。舉措引發大量用戶不滿，WhatsApp繼延遲用戶接受條款的死綫後，據報再次讓步，表明不會以限制功能方式，懲罰拒絕同意新條款的用戶。

WhatsApp宣布更新條款後 全球損失數百萬用戶 【下一頁】

WhatsApp用戶接受新私隱條款的死綫，已於本月15日屆滿，相關用戶本來會受「懲罰」，逐步遭限制使用部分功能。惟專門報道科技資訊的The Next Web（TNW）報道，WhatsApp再次退讓，表明即使用戶拒絕接受新私隱條款，使用程式時亦不會受到限制。

WhatsApp澄清無意針對拒絕接受條款的用戶，限制功能，但會持續提醒用戶有關更新。WhatsApp又指，當用戶使用指定功能，如與商戶聯繫，而該商戶與Facebook有合作時，也有彈出提示。

聲明中未有提及相關措施的執行時間及限期，報道特別指出，WhatsApp相關政策仍有機會改變。

各方就WhatsApp私隱條款反應

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WhatsApp今年1月更新私隱條款，強制要求用戶於2月8日前同意分享資料給母公司Facebook，引來全球大量民眾反對，紛紛出走至Telegram及Signal等程式。其後WhatsApp作出讓步，將接受條款時限延至5月15號，但同時指若用戶依然拒絕條款，數周後將無法使用撰寫新訊息、打出語音通話等核心功能。

責任編輯：李俊儀

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