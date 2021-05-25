  • 29°C
香港時間 : 2021525日 (二) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】現職中型公司月薪1.5萬 VS 跳糟大公司一年合約2.2萬 網民：大公司+人工高完勝

理財智慧 19:23 2021/05/25

分享：

騎牛搵馬是打工仔向上爬的其中一個法門，但當面對多於一個工作的OFFER時，卻往往心大心細。有網民最近在討論區發帖，本身剛剛在A公司上班幾日，卻接到B公司的OFFER，人工可由1.5萬元跳升到2.2萬元，惟B公司只有一年合約，令他覺得不夠穩陣，不知應否跳糟，結果網友一面倒支持他轉往B公司。

A公司現時待遇：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

B公司待遇：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

據樓主指出，兩家公司完全不同行業，A公司算是不錯，但又覺得B公司機會很難得，始終是大公司，但最擔心做完一年冇得續約。樓主前一份工只得1.3萬月薪，現寺1.5萬元已是加了不少，相信很難短期內可加到上2.2萬元。

【職場熱話】介紹死黨入公司 恐變夾心人？ 網民：預咗有拗撬反面【見下頁

至於網友反應相當一面倒，均贊成他應該跳糟至B公司，「做完B大公司，再轉工容易好多」、「入B公司，做到就完揸住個人工搵第二份」、「有大公司入大公司，就係咁簡單」。

【薪酬熱話】2021薪酬調查報告出爐　一行業加幅百分比最高【見下頁

其他網友回應：

計番可能唔續約，仲要無福利，其實個價唔吸引，要考慮嘅係個job幫唔幫到你發展

b啦仲洗諗咩，7千元人工差太遠

其實你做perm，要炒你都要一個月通知期，唔好諗住perm一定穩陣啲，15k同22k差咁遠，俾我就一定轉

過來人，如果岩岩畢業，一定係睇行業前景，同埋學到嘅技術，識到嘅人有冇大作用。

一定係B，第一份工起薪點好重要，完咗一年出去再搵，最差都只係平走，但A你轉下一份都未有20k

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

職涯規劃 香港 畢業

上一篇文章

【美股焦點】蓋茨夫婦離婚前清倉蘋果、Twitter　同時建倉呢間南韓公司

下一篇文章

【有相睇】將軍澳三房套800萬有找！怡心園604呎單位722萬成交　呎價不到1.2萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋