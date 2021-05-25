  • 30°C
香港時間 : 2021525日 (二) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】創興銀行預告推大灣區一手樓按揭　最快今年底正式推出

股市 17:35 2021/05/25

分享：

創興銀行個人銀行部主管吳秀慧預告，最快今年底推出大灣區一手物業按揭貸款。

由大股東越秀集團提出私有化的創興銀行 （01111） 計劃推出大灣區跨境物業按揭貸款。創興銀行個人銀行部主管吳秀慧預告，最快今年底推出內地物業按揭貸款服務，為港人在內地購買的一手物業承造港元按揭，會優先向大股東越秀集團旗下的指定內地房地產項目開放。

越秀集團擬以溢價約51%私有化創興銀行　涉資約51億元｜詳見【下一頁】

創興銀行目前提供的內地物業抵押貸款服務，適用於現契（已供斷）物業，計劃所覆蓋的城市由原本的深圳及廣州，擴至上海及大灣區內共7個城市，利率低至最優惠利率（P，5.25厘）減2厘。

內地物業抵押貸款反應熱烈　客戶趁低息套現投資

吳秀慧稱，客戶初步反應熱烈，查詢增加而且更多客戶提交合資格的物業作估值。她相信，不少港人本身持有內地物業，更重要是香港利率維持較低水平，客戶因而有更大誘因以物業抵押，套現作投資用途。

創興今年4月推出全新的「悅秀理財」服務，目標吸納資產100萬元或以上的中高端客戶，設有專屬的客戶經理團隊及分行櫃位。吳秀慧指，推出以來反應良好，尤其是不少現有客戶晉升至「悅秀理財」。

今年首季投資保險收入按年錄雙位數升幅

她續指，低息環境下客戶更偏好投資，普遍對高收益產品、保險的興趣較大，而且更常見以保費融資。她又透露，今年第一季投資及保險業務收入按年錄得雙位數升幅，增長勢頭延續至第二季；雖然淨息差依然受壓，但她相信息率已大致穩定，未來會重點拓展非利息收入。

跨境理財通傳7月正式啟動，港銀積極備戰。吳秀慧透露，正籌備開設跨境理財中心，但未有透露具體考慮選址，但就形容會是「方便跨境客、較旺」的地區。目前，創興在港共設有34間分行。

相關文章：

【業績|銀行股】創興銀行全年純利下降2成 擬派末期息、每股0.23元（第二版）

【大灣區】創興銀行東莞支行開業 續推進廣州設境內法人銀行

【理財通】跨境理財通實施細則意見稿發布　總額度暫定1500億元人幣（附全文、短片和重點圖解）

【大灣區理財】內銀高收益理財通產品　約4至5厘

 

記者：趙穎妍

按揭貸款 物業 物業按揭 產品 個人銀行 港元 創興銀行（01111） 大灣區 香港 內地物業

上一篇文章

【紐元定期存款】花旗料新西蘭3年後才加息 紐元定存最高息10厘

下一篇文章

【AlipayHK】長和支付寶香港股權進一步降至不足20%　螞蟻佔逾8成（附短片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【美股市況】美國5月PMI創新高　道指收市升123點　納指跌0.5%（不斷更新）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）