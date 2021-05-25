【新冠疫情】美國新確診創近一年新低 單周少於18萬

美國多個州都先後大力「谷針」，為民眾提供誘因接種新冠疫苗。據外媒整合美國各州感染數據，當地新冠肺炎疫情似乎已經緩和，上周新冠肺炎確診數字創近一年新低，新增確診病例按周回落26%，跌到18萬宗以下。

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路透社整合美國各州彙報的確診數字，當地上周新增新冠肺炎確診病例創自去年6月以來新低，跌至18萬宗以下，感染案例亦按周回落26%，並連續6周下降。直至5月23日為止，美國過去一周錄得3,969名確診患者死亡，按周下跌5%，是自去年3月以來，死亡人數最低的一周。

全國新冠肺炎患者住院人數按周計算連續下跌14%，亦連續5周回落，數字創去年4月新低。

美國疾控中心（CDC）指，國內有39%民眾已完成接種兩劑新冠疫苗，49%民眾已接種最少1劑新冠疫苗。其中佛蒙特州有69%民眾已接種最少1劑疫苗，屬接種率最高的州分，其次為馬薩諸塞州，有65%已接種最少1劑疫苗。

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然而，新冠疫苗接種率卻連續5周放緩。美國過去一周平均每日有180萬民眾接種疫苗，遠低於4月份日均310萬人接種疫苗的高峰。此外，50個州當中，有9個州的新增確診數字呈升幅，其中密歇根州人均新增病例最多，其次為懷俄明州，確診數字按周增加125宗。

責任編輯：郭麗明