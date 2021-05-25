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【反壟斷】傳遭市監局進行反壟斷調查 貝殼找房回應為假消息

股樓投資 17:30 2021/05/25

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據《路透社》引述消息人士指，國家市場監管總局開始對內地最大地產經紀公司貝殼找房（美﹕BEKE）的反競爭行為進行調查，包括是否強制地產發展商將樓宇資訊獨家放在「鏈家」及「貝殼找房」平台，即所謂的「二選一」壟斷行為。

貝殼找房大股東為騰訊控股（00700，上月貝殼找房旗下平台「鏈家」及「貝殼」已被市監局警告禁止濫用市場支配地位，並被要求展開自我檢查，而貝殼找房也隨之向市監局承諾會自律。消息指，目前仍未清楚調查是否已經結束，以及貝殼找房將有機會面對的後果。但其後有內媒指，貝殼找房澄清有關消息為假消息，現時所有平台都在配合進行內檢。

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記者：郭秀慧

貝殼找房（美：Beke） 路透社 壟斷 經濟 地產 反壟斷
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