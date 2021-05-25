【iBond 2021】iBond下周二開售 券商派錢送股搶客

▲ 券商鬥出奇招搶iBond客

通脹掛鈎債券（iBond）於下周二（6月1日）才正式開賣，但券商早已爆發搶客戰，除了派錢外，亦有送滙豐（HSBC）及盈富（02888）股票，更有以紅酒及戲票作餌。此外，券相爭相以零息孖展搶客，目前以輝立及永豐金融旗下的永豐證券，提供十成孖展可抽最多，齊為8手（每手1萬元），即申請8萬元或以下，較一般由3手到5手為多。專家預計今年官債銷情或旺丁又旺財，因券商猛谷客，畢竟做iBond孖展生意零風險。另外由於投資界預期一手iBond首日掛牌約賺450元，今年發行規模亦由百億元增加至150億元，若反應熱烈更可加碼至兩百億元，捧場客預期獲分手數亦增加，借錢抽債的客戶即1元也不用出，獲分派後便可沽出獲利。

券商推出最新iBond認購優惠

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新近加入戰團包括致富證券，今天（25日）接受意向客申請預訂服務，孖展新客享10免，合資格客戶更獲贈50元超市禮券，且現有客戶也有9免。寶盛證券則在昨天（24日）已為意向客提供預訂孖展服務，現時多間經紀行已詳列iBond認購條款，齊標榜零息免入錢，包括華盛證券限抽3手、信誠限抽4手，英皇證券則容許申請4手或以下享零成本，致富證券、盈立證券(uSMART)及寶盛證券不多於5手，暫以輝立及永豐證券的8手作上限為最多。

銀行推出最新iBond認購優惠

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業界指，券商較銀行更易突圍，主因有2，首先，經紀行容許最後限期才扣錢，以iBond發售期由6月1日至11日，21日公布分配結果，以十成孖展谷客的券商，允孖展客中籤後才悉數繳款。反觀銀行會即日凍結資金，若申請人搶閘於首天落注10萬元，即起碼被鎖資約21天，不能把注碼調動作打新等其他用途。

其次，循券商渠道抽iBond的第2大靈活性，是債券持有人可隨時在港交所（00388）買賣，債價的透明度遠較銀行的場外交易報價高。

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此外，專家以低基數效應、以及疫後報復式消費等刺激，料明年通脹超逾iBond兩厘保底息。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，今年全年CPI料升1.6%，明年錄得2.2%漲幅。

輝立新股認購部市場高級推廣主任劉敏初透露，該行開始接受iBond孖展預留，如以十成孖展認購，申請額度由1萬元起至8萬元。劉敏初又說，客戶對iBond甚感興趣，而當中又以抽8手(即8萬元)最多人申請，提早申請可享早鳥優惠，節省廿元手續費。

另方面，耀才證券（01428）提供11免，新客送藍籌股及免佣1個月，盈立證券向新客給予18免，但附帶條件較多才能賺盡着數，成功申請的新舊客也送紅酒。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪