【大行報告】星展指中資券商股估值吸引　列3股行業首選

星展發表報告指，A股市場去風險化周期將結束，加上內地券商資產負債表轉強，相信撥備減少的情況將會持續，與該行在首季看到的情況類似，首季內地券商撥備按年減少43%，撥備減少有助提升券商盈利，券商亦能更有效地調動資本。



另外，內地券商首季資產管理業務收入大增41%，主要由於管理資產增加及收費趨穩，相信未來仍將是內地券商的穩定收入來源，其中廣發証券(01776) 、中信証券(06030)及華泰證券(06886)相關定位較好或較為受惠。

報告指，內地券商股份現價為平均今年市帳率的0.8倍，估值吸引屬，相信現價是買入機會。其中中信証券、中金(03908)及廣發証券為行業首選。

星展對中資券商股評級及目標價：

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