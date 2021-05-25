【二手破頂潮】分支家庭客獲象徵式減5萬　995萬入市海翩滙海景戶　創屋苑兩房新高價

兩房單位向來受家庭客歡迎，最近將軍澳海翩滙錄得一宗兩房戶新高成交。利嘉閣地產皇牌屋苑海天晉分行高級經理黃珉晟表示，海翩滙3座中層J室，實用面積519平方呎，屬兩房間隔，望開揚海景。單位原叫價1,000萬元，經議價後微減5萬元或約0.5%，獲區內分支家庭以995萬元承接，成交價創屋苑兩房樓價新高，實用面積呎價約19,171元。

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據悉，原業主於2016年9月，以約661.1萬元購入上述單位，持貨逾4年，現轉手帳面獲利約333.9萬元，物業升值約51%。

黃珉晟補充，海翩滙本月至今累錄約3宗二手成交個案，屋苑現時有約76個單位放售，叫價由620萬元起。資料顯示，海翩滙位於將軍澳唐俊街21號，共提供857伙單位，當中有分層單位及洋房。項目由2018年起入伙，樓齡3年。屋苑設住客會所，鄰近港鐵將軍澳站，附近有多大型購物商場，生活便利。

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