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【美股焦點】蓋茨夫婦離婚前清倉蘋果、Twitter　同時建倉呢間南韓公司

環球政經 19:24 2021/05/25

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微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 與妻子梅琳達 (Melinda Gates) 早前宣布結束27年婚姻，引得各方關注。不過兩人雖已離婚，之後仍將共同參與旗下基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）的工作。根據最新披露的第一季度持倉變動顯示，該基金會早於第一季就清倉了蘋果 (AAPL) 和Twitter (TWTR) 的持股，同時建倉南韓電子商務平台Coupang (CPNG) 。

披露文件顯示，基金會第一季買入570萬股Coupang股票。該公司有南韓Amazon（AMZN）之稱，今年3月上市之際引起市場廣泛關注。不過今年3月31日至今，該公司股價累計下跌了17.9%。

【美股分析】新舊客需求強勁 瑞銀料蘋果潛在升幅逾兩成【下一頁

對於蘋果和Twitter的舉動，蓋茨夫婦基金會未有作出解釋。今年第一季度科技股捱沽，大型科技股亦不似以往過往走勢一般強勁，今年第一季度蘋果累跌8%，同期標普500指數升5.8%。據報截至去年年底，基金會仍持有100萬股蘋果股票，但截至首季度已經全部沽出。

另外基金基金會第一季度亦拋售了27.2萬股Twitter，該公司股價首季度升17.5%；及後第二季度有所回落，截至本周二（25日），Twitter股價季內累跌逾一成。

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编辑：李勝男

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