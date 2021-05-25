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【業績|科技股】金山軟件首季經調整淨利近1.4億元人民幣 按年增153%

股市 17:23 2021/05/25

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金山軟件首季經調整淨利近1.4億元人民幣 按年增153%

金山軟件 （03888） 今年首季度扣除股份酬金成本影響前的股東應佔溢利達1.396億元（人民幣，下同），對比去年首季的5520萬元，增長153%。扣除股份酬金的純利為1.16億元，按年增17.63倍。首季收入達15.6億元，按年增長33.1%；營運溢利達5.12億元，按年增長32.9%。

公司今年首季度來自網絡遊戲及其他業務的收益接近7.9億元，按年下跌1%，主要由於手遊收益減少所致，而部分收益下跌被《劍網3》收益增長所抵銷，今年首季度《劍網3》收入同比增長23%。

而來自辦公軟件及服務業務的收益則達7.71億元，按年增長104%，主要由於雲和協作需求不斷攀升，企 業及政府授權業務和訂閱服務均取得快速增長。

另外，金山辦公集團的主要產品月活躍用戶達4.94億戶，按年增長11%，當中WPS Office PC版月度活躍用戶數1.94億，較上年同期增長15%；WPS Office移動版月度活躍用戶數2.94億，較上年同期增長8%。

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記者：梁安琪

業績公布 港股 電玩手遊 遊戲 金山軟件（03888） 軟件
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