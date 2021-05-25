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【父幹買樓】好爸媽708萬幫仔女上車　唔睇樓駕輕就熟買同屋苑單位　低市價逾20萬元成交

股樓投資 17:22 2021/05/25

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有「父幹」總是令人羨慕，事實上父母樂意為子女買樓置業，確實可以減輕下一代不少負擔。中原地產屯門卓爾居分行高級分行經理葉津榮表示，屯門卓爾居有單位被同屋苑住戶購入，買家增持單位，原來是為幫子女上車。

葉津榮指，成交單位為卓爾居5座中層A室，實用面積523平方呎，兩房間隔。單位叫價720萬元，放盤短短3日，速獲同屋苑業主議價至708萬元拍板承接，實用呎價13,537元。

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據了解，買家本身對屋苑間隔、景觀等已十分熟悉，見上址價錢較市價730萬至740萬元便宜，因此雖然單位不設睇樓，仍迅速承接，最終成交價比市價更低約22萬至32萬元。原業主則於2018年1月以510萬元買入單位自用，持貨3年沽出單位，帳面獲利198萬元，單位期內升值39%。

葉津榮補充，卓爾居本月交投氣氛造好，累錄5宗成交，比上月全月4宗多。

延伸閱讀︰【有相睇】低市價逾半成好吸引！翔龍灣海景靚盤附時尚裝修　放盤3日即成交【下一頁

延伸閱讀︰【單位圖輯】牽晴間單位光猛實用　破頂價637萬元易手　業主11年大賺417萬【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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