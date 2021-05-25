【新冠疫苗】俄州抽獎「谷針」奏效 逾270萬人已接種

美國俄亥俄州早前出奇招「谷針」，以百萬美元獎金作招徠，鼓勵民眾接種後登記抽獎。俄亥俄州周一公布，抽獎計劃推出個多月後，共有逾270萬人登記。不過，亦有共和黨議員認為，抽獎計劃浪費納稅人的金錢。

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俄亥俄州州長德維恩（Mike DeWine）周一（24日）表示，對增幅感到極為鼓舞，指出州內約517萬符合接種及抽獎資格的成人中，過半已經起碼接種一劑，即約275萬。第一期的百萬得主將在當地時間周三（26日）誕生。

最讓人意外的是青少年接種率的升幅，16至17歲的接種人數增加94%。在俄亥俄州接種疫苗的青少年將有機會獲得，4年大學全額獎學金。德維恩笑言可能青少年真心非常想要獎學金，或是十分期待大學生活。

然而，俄亥俄州眾議員鮑威爾（Jena Powell）揚言，將在今周透過法律程序，向州議會要求終止抽獎計劃。鮑威爾表示，希望獎金可以用在其他鼓勵方案，如支援小企業或兒童心理健康服務等，批評抽獎是利用納稅人金錢，鼓勵民眾接種疫苗的最無聊手法。

責任編輯：吳漢培