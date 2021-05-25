【App Store壟斷案】Apple & Epic Games 之戰 Tim Cook 親身回應指控

Apple跟 Epic Games的反壟斷訴訟案之戰持續了半年時間，這場官司因主要涉及 App Store「蘋果稅」而備受業界關注，對於App Store收取的佣金水平的爭議聲亦愈來愈大。有分析認為，假若Epic Games方面勝訴，有可能根本上改變蘋果應用商店的付費規則。亦因如此，App Store作為Apple第二大收入來源，公司將全力以赴應對。隨著訴訟臨近結束，Apple行政總裁庫克（Tim Cook）親身為公司為期三週的證詞作總結。

法官Yvonne Gonzalez Roger對蘋果提出多項疑惑，她指出，為何開發人員不能使用其他付款方式來銷售額外付費內容，或者至少告訴用戶他們可以在其他地方進行交易。Tim Cook就回應，假若他們允許人們那樣做，將會放棄公司在知識產權上的總回報。Apple 一直強調，其收費是在維護App Store和iOS平台方面所做的工作，但Epic Games等公司卻想從中白白獲利。

接著，Tim Cook就Apple從遊戲產業獲得不成比例的收益的論點作出回應指出，公司要在IP上獲得回報，續指出，Apple創造與維護15萬個APIs、眾多開發者工具，以及營運用作處理這些交易的顧客服務。

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另外，法官又提到，公司近期對App Store開發者的降價並非出於競爭，而主原是監管和訴訟。Tim Cook回應，於公司將某些佣金降低到15％之後，Google亦做了同樣的事情，表明行業之間存在競爭。不過法官則認為Apple減價並非在於競爭的結果。

Tim Cook 更指出，開發人員和用戶之間的需求會發生衝突，不過公司會將用戶放在首位，而他更承認，未有定期進行有關開發人員滿意度的調查。

有分析指出，是次法官與Tim Cook之間的對話不一定反映最終判決結果，不過有認為法官正認真考慮Epic Games的論點，即Apple對iOS的某個特定部分擁有過多的控制權。

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責任編輯 : 陳子謙