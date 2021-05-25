樂壇新人王Jer＠MIRROR獨愛Samsung型格黑鋼色雪櫃　打造時尚黑色魅力廚房 延續狂人形象

向來創新、走生活時尚風格路線的Samsung推出RB34T系列雙門雪櫃，市場獨有的型格黑鋼色外型，顛覆大眾對傳統家電設計的想像，輕鬆配搭「型格風」家居設計，提升家居格調。品牌更找來早前橫掃樂壇新人獎，不斷在音樂上挑戰自我的MIRROR成員柳應廷（Jer）為雪櫃拍攝型格造型照。Jer出道以來，形象突出，由文青才子到音樂狂人，均以黑色及冷色系為打扮基調，將黑色魅力融入每個造型，甚至把別具一格的狂人風格延續於家居生活中。

自去年推出的「物語」三部曲，講述於漆黑的水底中尋找屬於自己的光芒，Jer便對黑色情有獨鍾。對於他來說，黑色兼備有型、帥氣、時尚，多個優點於一身，而且黑色對他來說往往有著懾人的魅力，那種獨有的神秘感驅使他不斷開發未知的領域，亦是他的創作靈感的來源之一。



拍攝當日，Jer同樣以一貫全黑打扮，「tone on tone」是他的最愛的襯搭法，以細節線條作點綴，簡約時尚又最能突顯出他個人生活風格，與Samsung黑鋼色RB34T系列雙門雪櫃完美配搭，猶如為Jer度身訂做一樣。Jer一看見Samsung新款帥氣的黑鋼色雪櫃即表現興奮，他尤其喜愛黑色鋼鐵材質表面，鋼鐵建材的元素給人一種極有個性又神秘的感覺，簡約中的型格雪櫃外觀完全超出他對一般雪櫃的預期，能突顯他的個性及生活風格，此外，Jer亦希望把創作風格融入家居生活，打造一個以黑色為主調的工業風廚房，黑鋼色雪櫃能為室內空間帶出獨特的質感溫度，既有型又充滿格調，正如他的音樂般極具辨識度。他更打趣道自己的沉實僅屬「初相識限定」，對熟悉的朋友便會大展「黑色幽默」，就如這款雪櫃一樣，外表看似冰冷，但內在帶來無限驚喜，詮釋出黑鋼色的多變和令人著迷的魅力。



Jer稱自己為「食肉獸」，平時喜歡下廚煎牛扒的他表示，一個優質的雪櫃對他而言不可缺少，特別著重對食物的品質保存功能，而Samsung 黑鋼色RB34T系列雙門雪櫃正採用了全方位冷凍技術，冷風口位置經精心設置，能令各款食材持久保持新鮮。有「吃貨」之名的他認為，雪櫃不單要夠凍，還需要容量大，能夠把所有喜歡的食物儲存和保鮮；SpaceMax™ 極致空間技術，令機身更為纖薄，擁有112L特大冰格容量，輕鬆存放各種急凍食材，完全滿足Jer對大量新鮮食材的需求。



此外，喜歡靈活性高的Jer最欣賞Samsung黑鋼色RB34T系列雙門雪櫃設有「Optimal Fresh +雙溫度靈活保鮮格」，可彈性調節兩個不同冷藏溫度及食物儲存空間，能靈活按日常需要收納鮮肉及蔬菜，配合他的繁忙的生活；同時能有效保持食材的新鮮狀態，讓作為大忙人的Jer，能隨時享用到新鮮食物。對於塑造獨特風格的Jer及追求型格生活風格的都市人來說，一個內外兼備，極具質感的雪櫃，不單能展現個人生活風格的室內空間，同時提升整個家居格調。

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340l-black-rb34t675fb1-sh/ 。



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