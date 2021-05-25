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【小米 1810】獲重新納入富時全球股票指數 小米股價一度升逾5%

股樓投資 17:07 2021/05/25

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美國法院早前裁定暫停對小米集團（01810）的投資禁令，小米被移出於1月14日的軍事黑名單中。國際指數公司富時羅素昨日（24日）宣布，將小米重新納入富時全球股票指數系列（FTSE GEIS）及相關市值加權指數。富時羅素建議，將小米分兩個階段納入，6月4日收市後先納入小米50%；6月18日收市後納入餘下的50%，並與半年季度檢討一同生效。

【石藥 1093】石藥首季純利升26.9% 股價創近3年高【見下頁

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受消息帶動，小米股價今早高開2.4%，一度升5.1%，高見28元，至收市報27.75元，仍升4.1%。

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記者：郭秀慧

小米集團－W（01810） 股票 經濟 指數 小米 國際指數
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