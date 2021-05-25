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【新股IPO】貝達藥業最快今周闖關　集資78億元

股樓投資 18:05 2021/05/25

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今年2月指計劃在上半年來港上市的A股貝達藥業，消息指公司已遞交上市申請，最快本周尋求上市聆訊，集資10億美元（約77.5億港元），瑞銀及中金為聯席保薦人。

京東物流2618超額認購逾700倍 凍資逾5500億元，見【下一頁】

貝達藥業指，是次集資所得主要用於未來5年在中國及海外的現有及未來創新藥物研發計劃，未來2至3年內進行的商業銷售和以學術推廣為中心的商業化策略，以及股權投資、收購或授權安排。

姜濤無處不在 任滙豐ONE活動大使 邊啲品牌搵佢做過代言？，見【下一頁】

成立於2003年的貝達藥業，專注於創新藥開發、生產及商業化的生物製藥，並主要針對肺癌的創新藥物， 而目前已戰略性地將管綫產品擴展至其他各種惡性腫瘤。至今貝達藥業已推進40多項創新藥物開發計劃，包括推出了兩款國內自主研發的癌症靶向創新藥，埃克替尼（凱美納®）及恩沙替尼（貝美納®）。

2019年貝達藥業收入及純利為15.5億及2.2億元（人民幣，下同），按年增26.9%及38%。截至2020年9月底止首9個月，收入按年增21%至15.1億元，純利按年增1.7倍至5.5億元，毛利率達92.4%。

延伸閱讀：大和看好京東健康線上營銷業務 惟下調其目標價12% 股價一度急跌逾7%

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記者：張以正

貝達藥業（深：300558） 港股 IPO

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