【周大調富格曲@iM網欄】對牛拉琴 拉出一片天

丹麥豬肉在香港頗為常見，一般超市、涷肉店都有供應。反觀，丹麥出產的牛肉則較為少見。最近，當地飼養的音樂牛 <Musical Cows> 成了「網紅」。據統計，相關報導及影片的點擊率高達四千四百萬，丹麥牛的價格也許漲了不少。

< Musical Cows> 的構思來自著名大提琴家 Jacob Shaw 。 Jacob 每年都舉辦七十多場音樂會，足跡遍佈世界各地。於日本演出期間，他品嚐到日本和牛的滋味。而吸引 Jacob 的，不只是眼前的和牛美食，還有和牛的飼養方法。對於傳聞中的飼養方法，如專人按摩、啤酒餵飼、牛棚播音樂等， Jacob 都覺得非常有趣，留下深刻印象。

▲ 大提琴家 Jacob Shaw 與音樂牛 ©️Julia Severinsen

回國後，Jacob 積極與周邊的牧場聯絡，尋找機會，希望將古典音樂帶進牛棚。碰巧哥本哈根愛樂樂團董事兼前市長 Mogens Haugaard 名下有一牛棚，兩人一拍即合。2020年開始，Morgens 牛棚裏每天都播放着古典音樂。Jacob 亦鼓勵他的學生作新嘗試，走出傳統音樂廳，準備不同的樂曲到牛棚為牛隻作現場演奏，真真正正的「對牛拉琴」。

▲ ©️Julia Severinsen

自2016年起，Jacob 於丹麥設立 Scandinavian Cello Society，並於2018年創建大提琴學院 Scandinavian Cello School。大提琴學院離哥本哈根凱斯楚普機場（Copenhagen Airport) 約一個半小時車程，位處世界自然遺產斯泰溫斯崖 (Stevns Klint) 附近，境色優美。Jacob 希望年輕音樂家可以透過各種短期課程，在輕鬆的環境及氣氛下學習。學院每年都吸引了不少來自世界各地的年輕音樂家，年齡由十七至廿五歲不等。除了上課及演出，學生閒時可以到森林散步、海邊垂釣。附近的有機農場有大量新鮮蔬果供應，學生可以一起炮製健康晚餐。

▲ ©️Julia Severinsen

大提琴學院的另一個特色就是學費全免。除了得到市政府支持、社會各界捐助外，學院亦透過網上平台出租特色客房，為愛好音樂、愛好大自然的旅客提供多一個另類選擇。短短幾年間，民宿業務及大提琴學院均有不錯的發展，全新音樂廳亦正在籌建中，成績斐然。

「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」，Jacob 表示，原定於今年舉辦的巡迴演出因疫情而取消，市內好幾場音樂會亦臨時改為戶外舉行，觀眾人數限制至只有35人。正當大家都悶着之際，Musical Cows Project 引起了全球各地傳媒的關注，訪問一個接一個，大收宣傳果效。

牛隻喜歡古典音樂嗎？年青大提琴家 Johannes Gray ( Pablo Casals International Award 2018 大獎得主) 表示，綵排的時候，不少牛隻都看似充滿好奇，想盡量走近表演者。可是，每當演奏德伏札克 （Dvořák） 的作品時，牛群都隨即掉頭走去。

▲ ©️Julia Severinsen

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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