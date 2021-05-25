  • 30°C
香港時間 : 2021525日 (二) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周大調富格曲@iM網欄】對牛拉琴 拉出一片天

名人薈萃 17:17 2021/05/25

分享：

丹麥豬肉在香港頗為常見，一般超市、涷肉店都有供應。反觀，丹麥出產的牛肉則較為少見。最近，當地飼養的音樂牛 <Musical Cows> 成了「網紅」。據統計，相關報導及影片的點擊率高達四千四百萬，丹麥牛的價格也許漲了不少。

< Musical Cows> 的構思來自著名大提琴家 Jacob Shaw 。 Jacob 每年都舉辦七十多場音樂會，足跡遍佈世界各地。於日本演出期間，他品嚐到日本和牛的滋味。而吸引 Jacob 的，不只是眼前的和牛美食，還有和牛的飼養方法。對於傳聞中的飼養方法，如專人按摩、啤酒餵飼、牛棚播音樂等， Jacob 都覺得非常有趣，留下深刻印象。

大提琴家 Jacob Shaw 與音樂牛 ©️Julia Severinsen

回國後，Jacob 積極與周邊的牧場聯絡，尋找機會，希望將古典音樂帶進牛棚。碰巧哥本哈根愛樂樂團董事兼前市長 Mogens Haugaard 名下有一牛棚，兩人一拍即合。2020年開始，Morgens 牛棚裏每天都播放着古典音樂。Jacob 亦鼓勵他的學生作新嘗試，走出傳統音樂廳，準備不同的樂曲到牛棚為牛隻作現場演奏，真真正正的「對牛拉琴」。

©️Julia Severinsen

自2016年起，Jacob 於丹麥設立 Scandinavian Cello Society，並於2018年創建大提琴學院 Scandinavian Cello School。大提琴學院離哥本哈根凱斯楚普機場（Copenhagen Airport) 約一個半小時車程，位處世界自然遺產斯泰溫斯崖 (Stevns Klint) 附近，境色優美。Jacob 希望年輕音樂家可以透過各種短期課程，在輕鬆的環境及氣氛下學習。學院每年都吸引了不少來自世界各地的年輕音樂家，年齡由十七至廿五歲不等。除了上課及演出，學生閒時可以到森林散步、海邊垂釣。附近的有機農場有大量新鮮蔬果供應，學生可以一起炮製健康晚餐。

©️Julia Severinsen

大提琴學院的另一個特色就是學費全免。除了得到市政府支持、社會各界捐助外，學院亦透過網上平台出租特色客房，為愛好音樂、愛好大自然的旅客提供多一個另類選擇。短短幾年間，民宿業務及大提琴學院均有不錯的發展，全新音樂廳亦正在籌建中，成績斐然。

「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」，Jacob 表示，原定於今年舉辦的巡迴演出因疫情而取消，市內好幾場音樂會亦臨時改為戶外舉行，觀眾人數限制至只有35人。正當大家都悶着之際，Musical Cows Project 引起了全球各地傳媒的關注，訪問一個接一個，大收宣傳果效。

牛隻喜歡古典音樂嗎？年青大提琴家 Johannes Gray ( Pablo Casals International Award 2018 大獎得主) 表示，綵排的時候，不少牛隻都看似充滿好奇，想盡量走近表演者。可是，每當演奏德伏札克 （Dvořák） 的作品時，牛群都隨即掉頭走去。

©️Julia Severinsen

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

更多周大調富格曲@Kalvin Chau的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

農場 豬肉 牛肉 美食 大自然 表演 丹麥 民宿
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物