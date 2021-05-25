【快手 1024】快手業績不似預期 首季虧損按年擴大89% 多間大行齊齊削目標價

快手（01024）公布今年首季業績，虧損按年擴大89.4%至577.5億人民幣，總營收按年升36.6%至170.2億元。業績不似預期，多間大行齊齊削其目標價，拖累股價延續昨日（24日）弱勢，繼續捱沽，午後更愈跌愈有，一度低見205元，下挫11.7%，創上市新低，至收市報205.6元，仍跌11.5%，成交額46.6億元。

大行中，野村予快手目標價最低，由333元削18%至273元，維持「買入」評級。該行指，公司首季因推廣開支增加而令虧損較預期多，季績表現仍符合該行預期，惟與對手抖音相比情況較令人憂慮，因兩者的日均活躍用戶和平均使用時間差距見進一步擴大。

即看各大行予快手業績點評﹕

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記者：郭秀慧