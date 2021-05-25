【職場熱話】介紹死黨入公司 恐變夾心人？ 網民：預咗有拗撬反面

為了避免辦公室政治，最好的方法就是將敵人變成朋友。有些人會選擇和家人、好朋友進同一家公司工作。近日有網民於網上討論區發文詢問，應不應該介紹朋友進自己的公司工作。

網民經歷：

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有網民直言：「預左有拗撬就反面」。樓主要做好心理準備，因為要替朋友收拾爛攤子。而朋友又會覺得樓主是「老馮」，就算他做錯了，樓主也不能罵他，一罵就絕交。

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有人指樓主的將來會是：朋友工資低，老闆決定升他職，樓主做他下屬，然後朋友聚會就拿樓主的事開玩笑；朋友做錯事，老闆抓着樓主罵，甚至罵他拉個廢物入公司。不少網民直呼，和朋友同一間公司不了。

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責任編輯：張瑋婷