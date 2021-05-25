【大行點睇】中生製藥首季業績符合預期 大和料腫瘤藥將獲准推出 全日高開低收近3%

中生製藥（01177）昨日公布首季業績，期內歸屬於母公司持有者應佔盈利為19.1億元人民幣，按年增近1.2倍。今早高9.69元，較前收市價升7.1%。惟其後轉跌，收報8.79元，全日跌2.9%，成交23.1億元。

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大和發表研究報告指，中生製藥首季收入符合預期，其中以疫苗貢獻的收入最多。而集團的創新藥研發進度良好，料仿製藥銷售下跌將會見底。該行維持集團「買入」評級及目標價12元。

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該行指，集團研發中的軟組織肉瘤藥物Anlotinib已獲准在美國及歐洲進行第三期試驗，大和料此藥物會在明年內獲FDA核准上市，又相信集團將保持強大的管道來推動其長期增長。惟該行認為，管理層對今年的最高收入指引仍維持保守態度，或會令市場失望。

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