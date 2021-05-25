【PlayStation 5】PS5二手成交價較新機貴五成　半導體短缺令PS5新機生產受阻

▲ 半導體短缺令PS5新機生產受阻 PS5二手成交價較新機貴五成

新冠疫情下遊戲機需求激增，索尼（Sony）旗下的遊戲機PlayStation 5（PS5）熱度超前。據日經中文網報道指，由於半導體供應不足，PS5的生產放緩，未能跟上市場需求，導致PS5新機一直缺貨，大型拍賣網站上每台二手PS5的平均成交價達7.5萬至8萬日圓（約5350至5700港元），較新PS5建議零售價貴五成左右。

據日經引述拍賣網站數據，5月12日的PS5主機平均中標價，接近7.58萬日圓，較新機零售價4.998萬日圓升51.7%，不過與PS5剛剛上市後的競拍價9.6萬日圓相比，炒賣熱度有所降溫。

報道指出，由於全球半導體供應不足，PS5的生產一直跟不上，據說台積電生產PS5用CPU（中央處理器）等的生產線，目前仍在生產用於美國蘋果iPad的零部件等。

而日本遊戲雜誌《Fami通》報道，4月PS5的銷量僅得近7.86萬台，為上個月的一半，預計主要原因是供應陷入停滯。

相關文章：【PS5】Sony警告PS5下年缺貨問題仍然嚴峻 傳因芯片等零部件出現短缺

相關文章：【抽PS5】PS5第7次開賣 一文看清PS5抽籤方法（附連結）

記者：梁安琪