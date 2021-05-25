【新股IPO】新希望服務3658首日掛牌微升0.5%險守招股價 一手帳面賺20元

新希望服務（03658）今日掛牌，股價以招股價3.8元平開，全日高見3.95元，低見3.71元，收市報3.82元，較招股價3.8元微升0.5%；全日成交2,132萬股，涉資8,097萬元。以每手1000股計，一手帳面賺20元。上市獨家保薦人農銀國際。

京東物流2618超額認購逾700倍 凍資逾5500億元，見【下一頁】

新希望為內地綜合物業管理及民生服務運營商，是次來港上市共發售2億股，並已引入包括貝殼、小米（01810）、中國四川國際投資及復星國際（00656）旗下鼎睿再保險等6名基石投資者，合共認購1.01億股；10%公開發售獲3.75倍超額認購，一手中籤率為50.01%，散戶需認購10手方穩獲一手。

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是次集資淨額約7.07億元，主要用作戰略收購與投資及升級信息系統和設備等。

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記者：張以正