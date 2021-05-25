【旅遊業請人】多間旅行社本月刊登招聘　請旅遊顧問、本地遊後勤

▲ 多間旅行社本月於該旅議會網站刊登招聘事宜，職位空缺包括旅遊顧問、經理及後勤等。（資料圖片）

隨着本地遊復辦，政府亦正與業界商討「公海遊」的可行性，旅遊業有望逐漸復甦。根據香港旅遊業議會網站顯示，多間旅行社本月於該會刊登招聘事宜，職位空缺包括旅遊顧問、經理及後勤等，工作經驗要求由2至3年不等。

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最多旅行社招聘旅遊顧問，每間的空缺數目由1至20個不等，主要回覆客人有關機票、酒店、套票及簽証等問題，要求有良好溝通能力及顧客服務技巧、具備電腦票務訂位系統的知識。

無法外遊下，業界專注本地遊，其中網上明星行有限公司招聘短線部後勤行政人員，負責設計香港本地旅遊路線；為客人及團體機構提供專業旅遊諮詢服務；量身訂制行程、報價及負責旅遊有關操作的工作；主要與香港本地遊景點聯絡等各項安排；收集市面相關產品訊息。因此，要求對各路線及電腦有一定認識，但學歷要求不高，只須中學或以上程度。

此外，達德遊旅行社有限公司招聘經理，負責獨立策劃組團，包括外遊團、遊學團及香港水線團；日常旅行社營運；熟悉及具備網上社交媒體宣傳推廣能力；撰寫業務報告及計劃書。因此，學歷要求稍高，需要大專程度，而且必須持有導遊證或外遊領隊證，以及熟悉文書電腦軟件。

要注意以上資料由會員旅行社提供，有興趣應徵的人士應直接聯絡旅行社，職位的甄選及招聘等事與旅遊業議會無關。

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責任編輯：朱悅瀅