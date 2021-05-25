【大行報告】科指新貴汽車之家　瑞信僅予其「中性」評級　股價4日跌16%續創新低

瑞信發表研究報告，料汽車之家(02518)首季業績對辦，收入按年升18.4%至18.3億元人民幣，以非國際通用會計準則計，淨利潤率料39.2%，受惠廣告及銷售線索服務自去年同期低基數復甦。

惟該行指，其競爭對手平台今年流量增長加快，或有更多市場推廣預算被搶走，廣告及銷售線索服務收入增長或受壓。該行下調其今年至2023年每股盈測約6%至7%。下調其估值基礎由明年預測市盈率20倍下調至15倍，首予H股目標價156元，評級「中性」。

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