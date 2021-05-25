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景順首席市場策略師：現在是成為科技股投資者的「理想時刻」

股市 16:47 2021/05/25

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愈來愈多分析師表示，科技股的下跌創造了理想的買入時機。景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，儘管科技股仍存在短期的不利因素，但現時是「成為全球科技股投資者的理想時刻」，科技股估值下降成為具吸引力的買入點。

Kristina Hooper表示，長遠對科技股仍然樂觀的原因，是因科技公司的盈利和收入具吸引力，包括科技股是盈利高於預期的公司比例最高的兩個行業之一，亦是收入高於預期的公司比例最高的行業，這些結果有助證明當前估值的合理性。

她說，這些估值雖然很高，但仍遠低於科技泡沫時期的估值，該行預計隨著經濟重新開放，美國以外的經濟體將跟隨美國實現更強勁的復甦，因此科技行業的強勁收入和盈利可能會持續更久。

其他原因還包括新冠疫情後的習慣具持久力，公司和個人在科技方面的支出加速增長等。她指，雖不預期科技股很快就能在市場上重新領跑，但認為有一些令人信服的理由，令打算長線投資的投資者將任何重大的科技股拋售視為買入機會。

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編輯：區嘉俊

經濟 投資分析師 市盈率 美國 科技行業

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